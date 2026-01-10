Укро-эксперт: «Американцы бы пустым «Орешником» бить по нам не стали»
Следующий прилёт «Орешника» по Украине может быть «намного страшнее и опаснее».
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если представить, не дай то Бог, что Украина воюет с Америкой, что боевые действия велись бы не четыре года. Америка применила бы все возможные механизмы и вооружения, которые у них есть. Кто не верит, спросите у японцев, у вьетнамцев, как там сжигали людей с деревнями и с городами, ковровые бомбардировки в Ираке. 3 миллиона погибших и так далее, и тому подобное. Думаю, так воевала бы Америка», – сказал Гольдарб.
Применение «Орешника» он привёл как яркий пример.
«Возможно, для американцев тоже странно, зачем запускать подобного толка вооружения без боевых частей и реальной цели нанесения серьёзнейшего и непоправимого ущерба. Мы можем предполагать, что у России этого вооружения стало много больше. И она может себе позволить в холостую выстрелить, чтобы показать, на что способны её вооружения. Следующий прилёт может быть намного страшнее и опаснее, и никто не знает, чем будет начинён – этот прилёт, и на что может пойти противник в данном конкретном случае», – добавил укро-эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: