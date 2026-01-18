Укро-энергетик: Киев потерял 90% тепловой генерации

Российские удары вывели из строя 40% энергетической генерации по всей Украине, её придётся восстанавливать месяцами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор киевского центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украине, чтобы потребить всё, что хотелось бы потребить, было бы нужно 18 гигаватт. А есть одиннадцать. Это иллюстрация того, в каком состоянии сейчас энергетика – не хватает около 40%. Где их брать? А негде!

Сейчас источник энергии номер один, всё ещё, внутренняя генерация и атомные станции, способные покрыть 7-8 гигаватт. Плюс, большая гидра, способная где-то 2,7 гигаватта покрыть.

А всё остальное – это в край повреждённые после уже десятков прилётов ракет и дронов установки тепловой генерации, ТЭЦ в городах. Киев, например, потерял 90% того, что было в Киеве», – рассказал Харченко.