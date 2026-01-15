Укро-коммерсант: Зеленский жирует в бункере, телами простых украинцев заваливают фронт

Вадим Москаленко.  
15.01.2026 15:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 477
 
Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Спрятавшая по уютным бункерам и проедающая бюджет украинская верхушка обрекла рядовых «громадян» на месяцы холода и смертей.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спрятавшая по уютным бункерам и проедающая бюджет украинская верхушка обрекла рядовых «громадян» на месяцы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая попросила прокомментировать продление Верховной радой военного положения и срока мобилизации.

«Очень легко воевать телами других людей. Можно сидеть в настоящем бункере, пока часть украинцев даже в укрытии не могут спрятаться.

Те, кто сидят в бункерах, они за наш с вами счёт, с налогов, ездят по заграницам, встречаются с «небайдужымы», которые рассказывают, что нужно воевать до последнего украинца. Конечно, ведь они сами и их дети не воюют.

И сейчас продолжение военного положения – это ещё 90 дней смертей, скитаний. Страшная зима, мои родные сидят без света и тепла, в Киеве сливают воду. В других городах ситуация не лучше, прилёты будут только сильнее.

Украинцев превратили в зверей, которых вылавливают, садят в клетки, и везут на убой. Какие-то чиновники решили, что украинцы – просто мусор, их телами можно заваливать фронт, чтобы в этом мясе увязала российская армия. Так сегодня происходит», – жаловался Доротич.

«Разведка США отчиталась, что там запасы 400 баллистических ракет, и несколько тысяч дронов. А если сделают нам полный блэкаут? Не говоря уже о том, что каждый день россияне продвигаются на фронте.

Но Зеленский уже программирует себя и всё общество ещё на 90 дней смертей. Сложно назвать это войной, когда мы отходим, и нас уничтожают.

Спасительный шанс для всей Украины – если произойдёт сбой в принятии диктаторских инициатив, чтобы просто не собирались голоса. Поэтому, если у кого-то из депутатов есть совесть – не ходите. Не голосуйте, прячьтесь в укрытиях», – призвал выступающий.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить