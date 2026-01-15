Укро-коммерсант: Зеленский жирует в бункере, телами простых украинцев заваливают фронт
Спрятавшая по уютным бункерам и проедающая бюджет украинская верхушка обрекла рядовых «громадян» на месяцы холода и смертей.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая попросила прокомментировать продление Верховной радой военного положения и срока мобилизации.
«Очень легко воевать телами других людей. Можно сидеть в настоящем бункере, пока часть украинцев даже в укрытии не могут спрятаться.
Те, кто сидят в бункерах, они за наш с вами счёт, с налогов, ездят по заграницам, встречаются с «небайдужымы», которые рассказывают, что нужно воевать до последнего украинца. Конечно, ведь они сами и их дети не воюют.
И сейчас продолжение военного положения – это ещё 90 дней смертей, скитаний. Страшная зима, мои родные сидят без света и тепла, в Киеве сливают воду. В других городах ситуация не лучше, прилёты будут только сильнее.
Украинцев превратили в зверей, которых вылавливают, садят в клетки, и везут на убой. Какие-то чиновники решили, что украинцы – просто мусор, их телами можно заваливать фронт, чтобы в этом мясе увязала российская армия. Так сегодня происходит», – жаловался Доротич.
«Разведка США отчиталась, что там запасы 400 баллистических ракет, и несколько тысяч дронов. А если сделают нам полный блэкаут? Не говоря уже о том, что каждый день россияне продвигаются на фронте.
Но Зеленский уже программирует себя и всё общество ещё на 90 дней смертей. Сложно назвать это войной, когда мы отходим, и нас уничтожают.
Спасительный шанс для всей Украины – если произойдёт сбой в принятии диктаторских инициатив, чтобы просто не собирались голоса. Поэтому, если у кого-то из депутатов есть совесть – не ходите. Не голосуйте, прячьтесь в укрытиях», – призвал выступающий.
