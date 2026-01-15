Укро-коммерсант: Зеленский жирует в бункере, телами простых украинцев заваливают фронт

Спрятавшая по уютным бункерам и проедающая бюджет украинская верхушка обрекла рядовых «громадян» на месяцы холода и смертей.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая попросила прокомментировать продление Верховной радой военного положения и срока мобилизации.

«Очень легко воевать телами других людей. Можно сидеть в настоящем бункере, пока часть украинцев даже в укрытии не могут спрятаться.

Те, кто сидят в бункерах, они за наш с вами счёт, с налогов, ездят по заграницам, встречаются с «небайдужымы», которые рассказывают, что нужно воевать до последнего украинца. Конечно, ведь они сами и их дети не воюют.

И сейчас продолжение военного положения – это ещё 90 дней смертей, скитаний. Страшная зима, мои родные сидят без света и тепла, в Киеве сливают воду. В других городах ситуация не лучше, прилёты будут только сильнее.

Украинцев превратили в зверей, которых вылавливают, садят в клетки, и везут на убой. Какие-то чиновники решили, что украинцы – просто мусор, их телами можно заваливать фронт, чтобы в этом мясе увязала российская армия. Так сегодня происходит», – жаловался Доротич.