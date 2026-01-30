Украина не просчитала свои возможности и последствия, сделав ставку на ошибочную стратегию ударов по российским НПЗ и объектам энергетики. В ответ она получила куда более серьезные разрушения, – коллапс в Киеве вскоре может быть масштабирован на Западную Украину.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в России в розыск за призывы убивать российских журналистов на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

