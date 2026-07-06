Укро-политолог: Ночной удар по Киеву – это сигнал России участникам саммита НАТО

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Ночной удар по Киеву выбивается из ритма российских атак и явно нацелен на то, чтобы «испортить фон встречи Зеленского и Трампа» на саммите НАТО в Турции.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот удар беспрецедентен по своему типу и по своему календарю. Во-первых, он случился фактически через 2—3 дня после предыдущего удара. Не неделю, не две недели, не десять дней, что было стандартным ритмом для нанесения российских ударов. Простите, но в какой-то мере Украина уже привыкла к этим ритмам. Она привыкла жить между ударами. Во-вторых, этот удар явно является попыткой повлиять на саммит НАТО в Турции, куда отправился и Трамп, и Зеленский. Западные медиа активно пишут о том, что будут переговоры между Трампом и Зеленским, что Трамп собирается после этих переговоров позвонить Путину и с ним поговорить о том, как необходимо завершать войну. Вот Россия положила на стол свой аргумент, как она собирается завершать войну», – сказал Бортник.

«Россия таким образом пытается воздействовать на этот саммит НАТО, на котором, напомню, будут решаться сложные вопросы продолжения финансирования Украины, в том числе на 2027 год, на что Италия не даёт согласия. Таким образом, мне кажется, Россия пытается просто испортить фон встречи и Зеленского, и Трампа, и продемонстрировать силу, мол, мы контролируем войну», – считает украинский эксперт.

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