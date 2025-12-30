Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву нужно принять все условия Кремля и вывести войска из Донбасса, иначе встанет вопрос об уничтожении всей Украины. Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

При этом офис Зеленского может не успокаивать «громадян» перспективой создания некоей «демилитаризированной свободной экономической зоны», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока, по большому счету, мы не увидели каких-то кардинальных уступок относительно тех рамок, которые Путин сформулировал на коллегии российского МИД в августе 24 года. В свободную экономическую зону это немножечко не вписывается. Но даже если украинские войска оставят территорию Донбасса, туда зайдет Росгвардия. А это, по сути, внутренние войска, как и украинская Национальная гвардия, то есть, располагают тяжелым вооружением. Это те же воинские формирования, те же боевые подразделения», – сказал Золотарев.