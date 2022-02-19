«Умею стрелять, есть опыт майдана»: Сенцов готовится к войне с Россией

Новости Украины

Осужденный в Крыму за подготовку терактов и выданный Украине в рамках обмена Олег Сенцов считает, что готов воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», террорист заявил в интервью киевскому журналу «Новое время», отвечая на вопрос о своих на планах «на случай вторжения».

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«Я пойду туда, где будет движуха. Я точно не поеду охранять какой-нибудь мост во Львовскую область. Семью эвакуирую сразу, а сам останусь здесь и поеду туда, где будет горячее. У меня есть много знакомых и среди военных, и среди до сих пор воюющих добровольцев, и среди бывших добровольцев, и бывших военных, которые сразу начнут организовываться в какие-то партизанские или добровольческие отряды, то есть все это есть. Возможности, куда мне пристроиться, не проблема», – сказал Сенцов.

По его словам, он обладает необходимыми для войны навыками.

«Я умею стрелять, спортивная подготовка у меня есть. Просто занимаюсь спортом, иногда езжу в тир стрелять. У меня нет боевого опыта, но есть жизненный, и, если это начнется, я буду вместе с людьми, которые будут со мной. Есть опыт Майдана, я знаю, что в боевых условиях ты очень быстро учишься», отметил собеседник издания.

Он согласился, что можно не только научиться, но и погибнуть.

«Да. Это очень просто. Поэтому пребывание несколько недель, месяцев на передовой — это очень много опыта, который ты никогда не получишь на тренировке. Поэтому, дай бог, чтобы этого не произошло, а если случится, таких людей много, половина страны будет делать то же, что и я. И потому это вторжение — оно обречено», – уверяет Сенцов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Сенцов потребовал раздробить Россию на мелкие части.

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