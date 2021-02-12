Сенцов требует раздробить Россию на мелкие части

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна поддерживать не либералов типа осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, а процессы в России, которые способствуют развалу федерации на более мелкие куски.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил заявил осужденный за подготовку теракта в Крыму и освобожденный по обмену Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Сенцов подчеркнул, что Навальный не является другом для Украины, а также представляет «имперскую» опасность.

«Нужно понимать, что Навальный не наш союзник, потому что он не считает Крым украинским, а для меня это очень чувствительный вопрос, маркер номер один. Его высказывания более авторитарные и не совсем демократические, хотя он, с одной стороны, говорит, что он демократ, а с другой, что он империалист. Я к этому очень с осторожностью отношусь», – заявил Сенцов.

Он подчеркнул, что Украина должна способствовать развалу России изнутри.

«Любой протест в России против Путина я буду поддерживать, потому что мы сможем тогда эту систему как-то расшатать, поддержать ее внешнее и внутреннее давление, чтобы повалить эту систему. Уже после этого она начнет рушиться, потому что невозможно прийти на место Путина и сесть на этот трон. Потому что на этом троне не написано «президент России», на этом троне написано «Путин» – система выстроена под одного человека.

Когда он уйдет, она может начать очень сильно распадаться. И я на это надеюсь, поэтому нам нужно на нее давить – не договариваться, а давить, я всегда об этом говорил. Нужно давить, нужно с ними воевать, а не договариваться… Нам нужно это поддерживать и делать, чтобы вообще систему сломать, Российскую Федерацию в том виде, в котором она есть сейчас. Эта недоимперия должна быть еще расколота на более маленькие государства», – добавил Сенцов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский дипломат призвал Запад не верить Навальному.

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Также украинские наци заявили, что им нужен труп Навального.