Записавшийся в тероборону экс-депутат Рады пожаловался на фанерные автоматы

29.01.2022  14:42 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Подразделения территориальной обороны Украины в основном отрабатывают тактику пехоты небольшими группами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Егор Соболев (крайний справа на фото), в прошлом году записавшийся в тероборону и рассказавший, как проходит подготовка в Киеве.

Подразделения территориальной обороны Украины в основном отрабатывают тактику пехоты небольшими группами. Об этом, передает...

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«Мы отрабатываем в основном тактику пехоты в малых группах, то есть засады, контрзасады, патрулирование, блок-посты. Те ситуации, в которых может оказаться украинец, в случае начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации. Иногда проходят учебные стрельбы, правда, не так часто, как хотелось бы», – сказал Соболев киевскому журналу «Новое время».

Он обеспокоен, что законом о территориальной обороне не позволяется иметь иметь при себе личное оружие не в военное время.

«Это не отвечает ни вызовам времени, ни здравому смыслу. У нас на тренировке, смешно сказать, фанерные автоматы, помогающие понять тактику во время передвижения.  Поэтому сейчас я оформляю в МВД разрешение на владение личным карабином», – подчеркнул экс-депутат.

При этом он убежден, что резервистов нужно готовить не к обороне стратегических объектов, а с уклоном в диверсионную деятельность.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада дала добро на применение оружие боевикам теробороны.

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