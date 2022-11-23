Усик угрожает вслед за Херсоном отобрать у русских Крым

23.11.2022  10:39 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Спорт, Украина


Бывший крымчанин, боксер Александр Усик продолжает украинизироваться.

После того, как он заявил о переходе на украинский язык, спортсмен спел песню про Крым на «мове».

Бывший крымчанин, боксер Александр Усик продолжает украинизироваться. После того, как он заявил о переходе...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Усик засветился в ролике с еще одним беглым крымчанином Эльнуром Рустамовым, фронтменом группы «BARABANDA».

В песне говорится, что украинцы уже «освободили» Херсон и теперь очередь за Крымом.

«Мы уже освободили Херсон, а потом за ним,

Ма, я тебе обещаю, это будет наш Крым.

И он больше никогда не будет стоять в сторонке,

Он будет расцветать, как лоза на солнце!», – говорится в тексте песни, спетой Усиком.

Ранее в интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону Усик заявил, что считает Крым украинским и сожалеет, что его не защищали.

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