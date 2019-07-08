Усиление обстрелов Донбасса свидетельствует о полном параличе президентской власти на Украине

08.07.2019, Москва, Владимир Гладков

После «мирных» обещаний нового президента Владимира Зеленского обстрелы украинской армией территории ДНР стали еще более ожесточенными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, со стороны Зеленского мы видим только демагогию и популизм. Никакие его слова и обещания не выполняются. Кроме того, за последнее время активизировались снайперские пары с украинской стороны, которые целенаправленно обстреливают как транспорт ЖКХ и пожарные машины, которые тушат пожары, так и мирных жителей.

Повторюсь, очень активно применяется крупнокалиберная артиллерия, Зеленский не может этого не знать. У нас сегодня в 5 утра серьезно была обстреляна Горловка, там сгорело 11 гражданских гаражей.

Идет только нагнетание, увеличение интенсивности огня, причем подавляющее большинство снарядов и мин попадает по жилой, гражданской инфраструктуре, не по позициям», – отметил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, ранее в результате обстрелов украинский армией подконтрольного ДНР поселка Коминтерново была уничтожена православная церковь Московского патриархата, ведение огня по которой целенаправленно корректировалось с беспилотника.