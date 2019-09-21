Уволенный Вятрович грозит Одессе из Львова

21.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Российское «имперское» наследие угрожает Украине, в отличие от Австро-Венгерского колониального прошлого.

Об этом в ходе пресс-конференции во Львове заявил бывший директор «Института национальной памяти» Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы понимаем под деколонизацией? Под ней мы понимаем избавление от имперского влияния, которое может быть использовано для возрождения империи. Мы говорим о русском имперском влиянии.

Из-за этого, когда представляют идею деколонизации, говорят: «Давайте будем жестко вычеркивать Австро-Венгерское имперское наследие в Западной Украине», но никто не ставит себе цель восстановления этой империи.

Соответственно, ее наследие не является угрозой для нашей страны. А русское имперское наследие является угрозой Украине, и это необходимо понимать.

Что такое русское имперское наследие, и в чем она проявляется? Сейчас есть много примеров, которые отображены в топонимике. Несколько фактов: в Одесской области 87 топонимов улиц, которые названы в честь Пушкина, 79 в честь Суворова, 28 в честь Лермонтова», – заявил он.

Напомним, ранее на Украине в рамках закона о декоммунизации было переименовано почти тысячу городов и сел.

Накануне в Госдуме напомнили украинской и белорусской «самостийности», что свое национальное и экономическое развитие территории Западной Белоруссии и Западной Украины получили только с приходом советской власти в составе единого государства.

Кроме того, после увольнения Вятровича украинский политолог Алексей Якубин заявил, что процесс декоммунизации, как и работу всего «Института национальной памяти», нанесшего огромный ущерб культурному наследию, необходимо подвергнуть ревизии.