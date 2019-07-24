Увядающая Тимошенко заломила космический прайс – Зеленский отверг

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на то, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко постоянно сваталась команде президента Владимира Зеленского в качестве «опытного» премьера, её ненасытные аппетиты заставили «Слугу народа» отказаться от союза с «увядающей» «леди Ю».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батькивщина» с учётом того, что у «леди Ю» слишком большие аппетиты, она не умеет играть серьёзную и долгую игру, она сразу ставит цену.

Перед этим, по крайней мере, вели переговоры, что «леди Ю» везде себя рекламировала и хотела поставить премьер-министром, но когда все поняли её прайс, в «Слуге народа» очень задумались о том, что проще докупать мажоритарщиков, даже самовыдвиженцев, а тут им ещё ситуация так фартанула, что они вообще взяли своей политической силой, даже без докупа, тех же самых мажоритарщиков. Потому, думаю, у «Батькивщины» последний издых», – рассказал он.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министром Украины должно быть «новое лицо», тем самым оставив Юлию Тимошенко за бортом.