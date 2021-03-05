«Уя тебе в рот, пан Ермак!» – скандал в Верховной раде

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Выдворенный из числа президентских советников и из фракции из-за конфликта с офисом Владимира Зеленского соросовский грантоед Гео Лерос с трибуны Верховной рады пожаловался на «политические преследования», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе, я задержал группу сотрудников СБУ, которые проводили слежку за мной, систематическую слежку. В начале этой недели некоторые неизвестные люди раскидали по квартирам моих соседей какие-то листовки, которые компрометируют от моего имени меня. А вчера сотрудник СБУ, начал звонить моим соседям и (внимание!) приглашать их на допрос», – пожаловался депутат.

«Хочу обратиться к господину Ермаку и сказать, что за это политическое преследование он будет отвечать персонально, и всё это лежит исключительно на Зеленском. И в заключении, пан Ермак, хочу вам напомнить выражение украинского классика современности в этом жанре Геннадия Москаля – уя тебе в рот, а не чтобы я замолчал!» – добавил Гео Лерос.

Отметим, у Лероса и главы президентского офиса Андрея Ермака давнишняя тяжба из-за обнародованных экс-«слугой» записей, обличающих брата Ермака Дениса в торговле государственными должностями.