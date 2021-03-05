Подпишись на рассылку
05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

«Уя тебе в рот, пан Ермак!» – скандал в Верховной раде

Новости Украины

Выдворенный из числа президентских советников и из фракции из-за конфликта с офисом Владимира Зеленского соросовский грантоед Гео Лерос с трибуны Верховной рады пожаловался на «политические преследования», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На прошлой неделе, я задержал группу сотрудников СБУ, которые проводили слежку за мной, систематическую слежку. В начале этой недели некоторые неизвестные люди раскидали по квартирам моих соседей какие-то листовки, которые компрометируют от моего имени меня. А вчера сотрудник СБУ, начал звонить моим соседям и (внимание!) приглашать их на допрос», – пожаловался депутат.

«Хочу обратиться к господину Ермаку и сказать, что за это политическое преследование он будет отвечать персонально, и всё это лежит исключительно на Зеленском. И в заключении, пан Ермак, хочу вам напомнить выражение украинского классика современности в этом жанре Геннадия Москаля – уя тебе в рот, а не чтобы я замолчал!» – добавил Гео Лерос.

Отметим, у Лероса и главы президентского офиса Андрея Ермака давнишняя тяжба из-за обнародованных экс-«слугой» записей, обличающих брата Ермака Дениса в торговле государственными должностями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть