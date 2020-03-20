20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский уволил депутата, выступившего против Сивохо и «мирных инициатив»




Владимир Зеленский уволил из числа своих советников депутата Гео Лероса, выступившего против Сергея Сивохо и Минских соглашений.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Освободить Лерос Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», – говорится в тексте указа № 100/2020.

Ранее Гео Лерос вошел в число тех 18 депутатов от «Слуги народа», которые поставили свои подписи под обращением к секретарю Совета безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить с поста своего советника Сергея Сивохо.

В свою очередь, главный «примиритель» с Донбассом в команде Владимира Зеленского Сергей Сивохо в эфире YouTube-канала «DW» снова сравнил партию «Слуга народа» с испортившимися консервами. По его мнению, раскол в этой партии свидетельствует о наличии в команде президента токсичных «политических проституток».

«Касательно этих депутатов (из фракции «Слуга народа», которые выразили несогласие с проведением прямых переговоров с ЛДНР и потребовали отставки Ермака и Сивохи – прим. ред.) можно сказать, что консервы раскрылись. Когда консервы портятся, банку раздувает, и если её открыть, то получается очень плохо.

Депутаты, которые пришли к власти под флагом президента и мало что собой представляют, а раньше даже открыто топили за совершенно другую сторону, вот они в очередной раз вскрылись», – констатировал Сивохо.

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