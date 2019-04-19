Ужи и ежи Владимира Зеленского

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Среди граждан Украины, готовых проголосовать на выборах президента за комика Владимира Зеленского, объединились люди диаметрально противоположных политических взглядов.

Об этом говорится в исследовании “Зе выборы ПО-новому: содержание за кулисами шоу”, проведенном Международным центром перспективных исследований совместно с Украинским институтом будущего.

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Отмечается, что Зеленский объединил большое количество электората, общим для которого является недоверие и разочарование в старых политиках. При этом в исследовании указывается, что потенциальная угроза в этом аспекте состоит в том, что избиратели Зеленского имеют иногда довольно разные политические предпочтения.

“56% сторонников Зеленского поддерживают вступление Украины в НАТО, а 35% – выступают за внеблоковый статус; 52% – будут требовать поддержки украинского языка, 41% – равных возможностей для всех языков; 47% – поддерживают реформы, ориентированные на внедрение рыночных механизмов, 41% – госконтроля в экономической сфере. Поэтому Владимиру Зеленскому стоит ответить на вопрос, как он будет балансировать между политическими предпочтениями как своих избирателей, так и остальных украинцев”, – говорится в исследовании.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский назвал президента РФ Владимира Путина врагом и заявил, что Донбасс не получит автономию.

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