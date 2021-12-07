В 2022 году Украина отдаст по долгам половину золотовалютных резервов

Новости Украины

Стремление украинского руководства «нарисовать» рост ВВП при падении экономики закончится тем, что в 2022 году Киеву придётся отдать половину своих золотовалютных резервов западным кредиторам.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил киевский экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что иностранные кампании и международные банки, что отечественные Минэкономики и Национальный банк, снизили прогнозы относительно роста ВВП в этом году. Национальный банк – с 3,8% до 3,1%. Минэкономики – с 4,1% до 3%. МВФ – с 3,5% до 3,2%, Bank of America – с 4,5% до 3%. Но это абсолютно не помешало президенту заявить , что у нас будет в этом году рекордный ВВП – 190 миллиардов. До этого новоназначенная министр экономики заявила ещё веселее – что ВВП будет 195 миллиардов долларов. Причём «больше, чем когда-либо в истории». Одна небольшая незадача – с 2018 года доллар подешевел почти на 17%. Поэтому если сравнивать даже 195 миллиардов этого года со 180 с хвостиком в 2013 году, то сейчас будет меньше», – сказал Гаврилечко.

Он подчеркнул, что «нарисовать» можно любой ВВП – в зависимости от того, как считать. Однако ничем хорошим для Украины такие махинации не закончатся.

«Давайте попробуем поверить министру экономики относительно того, что у нас такой рекордный рост ВВП, и прикинуть, к чему это приведёт. В прошлом году ВВП – 155,6 миллиардов долларов. В этом – собирается быть 195 миллиардов. Это означает, что у нас рост ВВП за год выше 25%. Но с этого года, если уровень ВВП превышает 125 миллиардов долларов, а процентный рост превышает три процента, то с каждого следующего процента роста ВВП Украина обязуется выплатить товарищам кредиторам 0,4% ВВП, превышающего рост в три процента. То есть, почти 9% ВВП Украина должна будет заплатить иностранным кредиторам. Это почти 14 миллиардов долларов», – добавил экономист.

По его словам, в 2022 году Украина будет вынуждена отдать западным кредиторам половину своего золотовалютного резерва.

«Итак, у Украины в следующем году появляются дополнительные обязательства по отдаче внешних долгов в размере, двадцатикратно превышающем тот транш МВФ, которые мы должны были получить в конце ноября. У нас золотовалютные резервы около тридцати миллиардов. В будущем году они уполовинятся», – резюмировал Гаврилечко.

Напомним, накануне Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2022 год, предусматривающий новые долги, уровень инфляции и невыполнение обещаний президента Владимира Зеленского.