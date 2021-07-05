05.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку на Украине майданы случаются регулярно – раз в девять лет – в 2024 году можно ожидать очередного госпереворота.

Такой прогноз в эфире телеканала «НАШ» озвучил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проанализировать пока что небольшую политическую историю Украины, то девять лет мы терпим, а потом выходим на Майдан. По этой логике в 2024 году должен быть следующий Майдан. Мы слишком мягко относимся к нарушениям Конституции , мы до сих пор не считаем Конституцию частью себя, частью своего представления о себе. В развитых демократиях Запада это не так, там даже если происходит минимальное нарушение Конституции, общество реагирует более резко», – сказал эксперт.

Также он отметил, что украинцев слишком часто обманывали и сегодня люди не готовы снова пожертвовать жизнями и здоровьем ради, каких-то принципов.

«Может быть это случилось, потому что мы часто выходили протестовать за конституцию, демократию и свободу, а нас много раз обманывали. Нас обманули в 2004 и 2014 годах, мы больше не верим в эти принципы. Мы боимся, что нас снова обманут, мы боимся, что мы опять чем-то пожертвуем – работой, здоровьем, жизнью – ради каких-то принципов, а всё будет как всегда», – заключил Бортник.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что Евромайдан 2013-14 годов нельзя называть «революцией» . Это тупик, который не привел к развитию науки, культуры и искусства.

Кроме того, в Киеве раньше объявили, что любой сомневающийся в наличии достижений майданной власти, является «агентом Кремля».