Черновол: Отрицающие «перемоги» майданной Украины – агенты Кремля

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Любой, кто сомневается в наличии достижений майданной власти, является «агентом Кремля».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила скандальная майданщица, экс-депутат Рады Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас многие пытаются переписывать историю Украины. Интерес в переписывании истории Украины всегда лежит в Кремле. На протяжении последних двух лет Кремль делает всё возможное, чтобы переписать историю Украины. И применяет для этого большой перечень, как своих агентов, так и всяких политических лиц. Нам за эти два года пытались переписать историю Майдана, историю 2014 года, обороны Украины. Можно многое вспомнить», – сказала она.

Черновол подчеркнула, что любой, кто сомневается в украинских «перемогах» – является агентом Кремля.

«Понятно, что запрос на переписывание истории лежит в Кремле. Им очень важно переписывать историю Украины. Они всегда её переписывали перед своими удачными операциями по захвату Украины. Можем вспомнить, что и царица Екатерина, и Ленин, Сталин, и все другие этим занимались. Потому переписывание истории Украины для России очень важно. И потому если кто-то сейчас пытается ставить под сомнение наши победные страницы – я абсолютно уверена, что это российские агенты», – резюмировала майданщица.