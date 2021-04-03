В «Атлантическом совете» Украине обещают статус основного союзника США вне НАТО

03.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В течение нескольких лет Украина якобы получит необходимую для вступления в НАТО программу – план действий по членству (ПДЧ).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил эксперт обслуживающего идеологию развития НАТО «Атлантического совета» Брайан Меффорд, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в альянсе.

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«Штаты поддерживают присоединение. Однако Украина должна соответствовать стандартам для вступления. Много сделала за последние годы и стала гораздо ближе к Альянсу. Есть препятствие, что в НАТО не может войти страна, в отношении которой имеются территориальные претензии. В Украине оккупированы русскими части Донбасса и Крым, в Грузии – Абхазия и Южная Осетия. По этим конфликтам должна быть договоренность.

Думаю, в течение нескольких лет Украина получит ПДЧ. Это последний шаг перед вступлением в Альянс», – прогнозирует эксперт.

Также у него поинтересовались, может ли Украина получить статус основного союзника США вне НАТО.

«Вопрос активно обсуждают в Вашингтоне. Положительный ответ возможен при правлении Байдена. Этого статуса можно достичь легче и быстрее ПДЧ», – сказал Меффорд.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские националисты объявили, что НАТО не собирается защищать Украину.

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