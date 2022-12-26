В Белграде символами Z закрасили заукраинский мурал

26.12.2022  20:53 (Мск), Белград
Оливер Галич .  
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Спецоперация, Украина


Мурал с изображением и стихами украинской писательницы Леси Украинки в центре Белграда был уничтожен во второй раз.

На нём черной краской были нанесены символы Z, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мурал с изображением и стихами украинской писательницы Леси Украинки в центре Белграда был уничтожен...

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Об уничтожении мурала сообщило 26 декабря литературное объединение «КРОКОДИЛ», поддержавшее его создание. Кроме символа Z, поверх мурала также чёрной краской написано: «Тут Сербия! Нет места для этого!» и «Тут нет нацизма!!!».

Мурал с изображением Леси Украинки в привычном для Белграда наивном стиле появился в центре столицы Сербии в начале октября 2022 года. Его создали анонимные художники «в знак поддержки украинцев». 8 октября мурал был частично повреждён – в него бросили банку чёрной краски, но через неделю его восстановили.

Стоит отметить, что «война муралов» для Белграда – дело привычное. К примеру, в сентябре приехавшие в этот город российские «либералы» совершили акт вандализма в отношении мурала с изображением Сербского национального героя генерала Ратко Младича.

Судя по всему, закрашивание мурала с Лесей Украинкой стало своеобразным ответом на немногочисленный митинг российских эмигрантов в Белграде, о котором сообщал «ПолитНавигатор».

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