В Белграде символами Z закрасили заукраинский мурал

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Мурал с изображением и стихами украинской писательницы Леси Украинки в центре Белграда был уничтожен во второй раз.

На нём черной краской были нанесены символы Z, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об уничтожении мурала сообщило 26 декабря литературное объединение «КРОКОДИЛ», поддержавшее его создание. Кроме символа Z, поверх мурала также чёрной краской написано: «Тут Сербия! Нет места для этого!» и «Тут нет нацизма!!!».

Мурал с изображением Леси Украинки в привычном для Белграда наивном стиле появился в центре столицы Сербии в начале октября 2022 года. Его создали анонимные художники «в знак поддержки украинцев». 8 октября мурал был частично повреждён – в него бросили банку чёрной краски, но через неделю его восстановили.

Стоит отметить, что «война муралов» для Белграда – дело привычное. К примеру, в сентябре приехавшие в этот город российские «либералы» совершили акт вандализма в отношении мурала с изображением Сербского национального героя генерала Ратко Младича.

Судя по всему, закрашивание мурала с Лесей Украинкой стало своеобразным ответом на немногочисленный митинг российских эмигрантов в Белграде, о котором сообщал «ПолитНавигатор».