Белград возмущён: понаехавшие в Сербию либералы отметились вандализмом

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Новости Украины

У российских либералов, бежавших от «кровавого режима» в Сербию, могут в скором времени начаться большие проблемы, причем как с полицией, так и с местными жителями.

Мало того, что они периодически проводят акции в поддержку Украины – пытаясь на площади Республики, в самом центре Белграда, петь украинский гимн (что в итоге получается более похоже на завывание ветра). Так еще и в открытую призывают помогать бандеровцам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из них – уже хорошо известный Петер Никитин, сообщил, что вяжет маскировочные сетки для карательных нацбатальонов и ищет себе помощников, а также организовывает сбор гуманитарной помощи для укронацистов.

Кроме того, ночами эти русофобы развешивают в центре Белграда укробандеровские желто-синие ленты. Но местные часто срывают их и отправляют туда, где им и место – прямиком в мусорные баки.

В очередной раз, когда на акцию собрались представители украинской диаспоры и сбежавшие из России либералы во главе с Никитиным и экс-депутатом Владимиром Волхонским, на их «пение» гимна Незалежной вышли две сербские женщины. В ответ они развернули знамя Карагеоргия, предводителя Первого Восстания против османов, и знамя императорской семьи Неманичей, представителем которой был Святой Савва Сербский. Однако эта безобидная ситуация породила в рядах «протестантов» ярость, они пытались отогнать женщин с центральной площади сербской столицы.

Более того, в своих аккаунтах они называли сербок «…Эти бесноватые бабки…».

Особо не понравилась либералам акция в поддержку традиционных семейных ценнос тей, которая прошла в Белграде. Степени их ненависти к православию можно ужаснуться! Один из них, Влад Чупров, назвал сербов, вышедших на Литию, сатанистами. И зачем-то приплёл сюда Путина.

Российская либералка Евгения Цаплина, сбежавшая из Санкт-Петербурга в Белград, в чате «Русскоговорящие в Белграде» оскорбила уважаемого в Сербии священнослужителя – Владыку Банатского Никанора, а также поглумилась над сербами, участниками Крестного хода, и над православной верой.

Чупров же полил грязью и погибшую от рук украинских террористов Дарью Дугину, муралы с ее изображениями появились в Белграде на следующий день после ее гибели. Семью Дугиных, к слову, в Сербии всегда любили и уважали.

Но в последнее время либералы перешли всякие границы. Тот же мурал в память о Дугиной ночью трусливо был закрашен. Его, конечно же, восстановили, и нарисовали еще один.

Кроме того, в очередной раз был испорчен мурал с изображением Владимира Путина.

Однако верхом идиотизма понаехавших клоунов стал акт вандализма в отношении мурала с изображением Сербского национального героя генерала Ратко Младича в Белграде. На лице генерала либералы нарисовали украинский флаг. При этом сами «жертвы режима» называют Младича военным преступником, что показывает их тотальную ограниченность и незнание истории.

Перед этим был испорчен мурал с изображением Стефана Димитриевича, который недавно погиб на Донбассе, сражаясь за братский Русский народ. Испортившие мурал со Стефаном подписались как «антифа».

Никитин даже завёл на Фейсбуке альбом под названием «денацификация белградских улиц», где выкладывает фото своей подлой деятельности.

А Стас Суслов возомнил себя кем-то, почти равным Богу (наркотики конечно и не такое могут). Он решил снять с поста Российского посла в Республике Сербия. Давайте, говорит, освободим Сербию от оккупации.

В итоге в русскоязычных чатах и каналах собираются заявления для подачи в компетентные органы Сербии и России с призывом убрать из братской страны позорящих русский народ лиц.