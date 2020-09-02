02.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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Белорусский лидер прозападного лобби пришел на поклон к России


Белоруссия не даст реализовать у себя в стране украинский сценарий и благодарит Россию за поддержку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ранее дважды попавшийся на антироссийской лжи глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволил в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне», – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на сегодня в стране наблюдается определенное политическое противостояние», «его уровень накала уже значительно ниже».

«И в этой части я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси», – сказал глава МИД Белоруссии.

«Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», – резюмировал Макей.


Примечательно, что Макей считался одним из наиболее одиозных представителей прозападного и антироссийского лобби в окружении президента Александра Лукашенко. В свою очередь и сам Лукашенко после начала массовых протестов и попытки отстранения его от власти оппозиционерами резко сменил прежнюю значительной мерой антироссийскую тональность в адрес Москвы и заявляет теперь о необходимости «защитить единое Отечество от Бреста до Владивостока».

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, эксперты объяснили, почему Лукашенко не прогнал взашей Макея.

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