В Белоруссии начался акт геополитической войны

19.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если Белоруссия перейдет под контроль Запада, то это станет тяжелым внешнеполитическим поражением России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге высказывает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, считающийся умеренно пророссийским политиком, выступающим за развитие торгово-экономических связей с РФ.

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Он обращает внимание на продукцию, которую выпускает Минский завод колесных тягачей, отмечая, что визит президента Александра Лукашенко на это предприятия был отнюдь не случайным.

«Это – производство мобильных пусковых установок для российских ядерных стратегических ракет, транспортных систем для лучших в мире систем ПВО, для противокорабельных ракет и т.п. Аналогов такого производства в России нет», – пишет экономист.

По его словам, белорусская промышленность производит огромное количество комплектующих для российского ВПК, в том числе критически важных.

«Поэтому возможная смена руководства Беларуси в случае перехода страны под контроль Запада станет очередным тяжелым геополитическим поражением России. Так что происходящее в Беларуси – это не только вопрос о судьбе страны, но и очередной акт геополитической войны между Западом и Россией. Во всех вариантах дестабилизация зоны, в которой находится Украина, усиливается…», – резюмирует Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», против Белоруссии работают польские спецподразделения, в задачу которых входит информационно-психологическое воздействие на войска и населения противника.