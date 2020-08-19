19.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Запад, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

В Белоруссии начался акт геополитической войны


Если Белоруссия перейдет под контроль Запада, то это станет тяжелым внешнеполитическим поражением России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге высказывает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, считающийся умеренно пророссийским политиком, выступающим за развитие торгово-экономических связей с РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обращает внимание на продукцию, которую выпускает Минский завод колесных тягачей, отмечая, что визит президента Александра Лукашенко на это предприятия был отнюдь не случайным.

«Это – производство мобильных пусковых установок для российских ядерных стратегических ракет, транспортных систем для лучших в мире систем ПВО, для противокорабельных ракет и т.п. Аналогов такого производства в России нет», – пишет экономист.

По его словам, белорусская промышленность производит огромное количество комплектующих для российского ВПК, в том числе критически важных.

«Поэтому возможная смена руководства Беларуси в случае перехода страны под контроль Запада станет очередным тяжелым геополитическим поражением России. Так что происходящее в Беларуси – это не только вопрос о судьбе страны, но и очередной акт геополитической войны между Западом и Россией. Во всех вариантах дестабилизация зоны, в которой находится Украина, усиливается…», – резюмирует Суслов.


Как сообщал «ПолитНавигатор», против Белоруссии работают польские спецподразделения, в задачу которых входит информационно-психологическое воздействие на войска и населения противника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть