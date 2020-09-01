В Белоруссии намечается раскол по региональному признаку

01.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Граничащие с Польшей западнее регионы Белоруссии могут начать отдаляться от восточных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил представленный изданием как влиятельный белорусский предприниматель Владимир Захаров, владеющий торговыми центрами в крупных городах своей страны.

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Он критически отзывается о существующей в Белоруссии экономической модели, говорит о ее неэффективности, но при этом не жалуют и оппозицию.

«Если бы к власти шли настоящие управленцы, то не надо было бы бояться что кто-то останется без работы. Вот только сейчас к власти идут популисты, у которых в глазах светится доллар. Это люди-хотелки. И они с этой хотелкой, используя ситуацию, рвутся к власти», – считает Захаров.

Также он называет «деструктивными» амбиции Польши и Литвы, которые формулирует так: «Беларусь будущего – это анти-Россия».

Собеседник издания уверен, что стране сейчас важно избежать раскола.

«Пока 70-80 % общества едины в понимании – что и как должно быть, но уже намечается разделение по линии «Гродно – Брест» с одной стороны. И «Витебск – Могилев – Гомель» с другой». […] Если страна поделиться на тех, кто за Россию, и тех, кто за Европу, то белорусы в Гомеле и в Бресте будут отдаляться друг от друга. Этого нельзя допустить», – резюмировал Захаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», раскол Белоруссии приобретает географические признаки.

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