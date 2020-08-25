В Белоруссии появился сепаратистский анклав

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В Белоруссии есть целая область, которая уже неподконтрольная центральной власти, а население которой более чем на половину обеспечено так называемой «картой поляка» – документом фактически приравнивающим их к гражданам Польши.

Об этом в интервью российскому либеральному адвокату и блогеру Марку Фейгину заявил беглый белорусский нацист, один из главарей «Национального корпуса» Сергей Коротких, получивший украинское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Коротких, речь идет о граничащей с Польшей Гродненской области, которая стала фактическим анклавом, неподконтрольным официальной белорусской власти.

«Нужно понимать, что в Белоруссии сейчас, все об этом как-то не говорят, есть уже анклав – это Гродно и Гродненская область, которые не подчиняются Лукашенко. Это немногие замечают, непонятно, как Лукашенко сейчас будет решать этот вопрос, но там суды повыпускали всех и сняли обвинения со всех, кто там участвовал в протесте, они дают там любые выступления, очень жестко против Лукашенко и там очень жестко, на уровне руководства города, руководства области.

То есть они условно уже, мэр и все руководство города присягнуло на верность народу и отказалось от своей верности Лукашенко. Гродно сейчас, нужно это понимать, они вернулись к магдебурскому праву. Это один из первых городов, который жил по этому праву, можно вспоминать, и вот он сейчас к этому праву вернулся. Сейчас уже есть анклав внутри Белоруссии, который совсем не пролукашенковский, и Лукашенко на данный момент этот вопрос не решил.

Он сейчас там не имеет ровным счетом никаких позиций, милиция с народом, местное руководство с народом. Чем это закончится – это интересный вопрос. При этом нужно понимать, что в Гродно огромное количество людей, больше 50% – это люди с картой поляка, то есть практически с польским гражданством, молодежь в большинстве своем училась в Польше, в польских городах, хороших университетах, и они точно не хотят в Россию, и они точно не приемлют Лукашенко. И это уже будет проблемой для власти Лукашенко», – заявил Коротких.

Читайте также: Варшава готовит «польскую весну» для Западной Белоруссии.