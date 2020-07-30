В Белоруссии снова ловят «засланных из Москвы партизан»

30.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Задержание россиян в Белоруссии, объявленных «боевиками», – это провокация, которая может ухудшить отношения между странами.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

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«Это провокация, направленная на ухудшение российско-белорусских отношений. Более детально можно говорить, как только прояснится ситуация, по крайней мере, будут сделаны заявления со стороны России. В любом случае, если это граждане России, им должна быть оказана любая консульская и юридическая помощь со стороны нашего посольства. Пока что я расцениваю ситуацию именно как провокацию.

Разумеется, у России не было и нет никаких планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии – это откровенные глупости. Но будем ждать развитие ситуации, в зависимости от которой, очевидно, Москва сформулирует свою позицию», – заявил Коротченко.

При этом журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов считает, что происходящее с задержанными россиянами, которых обвиняют в терроризме, откатывает отношения между странами на 80 лет.

«Вы спрашивали, какое еще безумие подкинет нам 2020 год? Мы дожили до того момента, когда в Белоруссии спустя почти 80 лет снова начали ловить «засланных из Москвы партизан», – написал Смирнов в своем блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что задержанные россияне могли быть членами частной охранной компании «Мар», которые направлялись из Белоруссии в Турцию, чтобы оттуда перебраться в охваченную гражданской войной Ливию.