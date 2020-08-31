В Белоруссии уже готовы прописать в Конституции военно-политический союз с Россией

31.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссии нужно предоставить России гарантии того, что Минск при любой власти останется союзником Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет считающийся близкими к администрации президента Белоруссии политолог Алексей Дзермант.

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Он полагает, что в белорусской Конституции необходимо прописать евразийскую интеграцию, а также упомянуть «многовековую историю развития белорусской и русской государственности».

«Упоминанием Евразии мы подчёркиваем наш геополитический вектор, упоминанием русской государственности включаем в нашу историческую традицию всё разнообразие её форм: от Киевской Руси до Российской Империи и СССР», – считает Дзермант.

Также он предлагает изменить конституционную формулировку «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным» на «Республика Беларусь является военно-политическим союзником Российской Федерации».

«Этот пункт важен в свете того, что американцы собираются разместить своё ядерное оружие в Польше, нейтралитет оказался невозможен в условиях гибридной агрессии со стороны Запада, Россия подставила нам плечо в трудную минуту и ей нужны гарантии того, что Беларусь останется союзником России при любой власти», – отмечает политолог.

Также эксперт ответил на упреки тех, кто обвинил его в отказе от суверенитета .

«Во-первых, от него никто не отказывается, во-вторых, нужно понимать, что из-за текущего политического кризиса белорусский суверенитет получил серьёзную пробоину. И выбор, стоящий перед нами, такой: либо мы теснее интегрируемся с Россией и именно в союзе с ней защищаем общий суверенитет, либо Запад под предлогом защиты от России его окончательно погубит.

Почему с Россией у нас будет больше суверенности, чем с Западом? Потому что для россиян белорусы – родные люди и братья, а не холопы и объект цивилизационной перевербовки. Да, придётся идти на уступки и договариваться, но мы не предадим себя», – резюмировал Дзермант.

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусский политик заявила, что лишь интеграция с РФ обеспечит государственность Белоруссии.

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