14.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Ситуация в мировой экономике ухудшается, а потом стоит ожидать, что ряд стран откажутся выполнять свои обязательства перед внешними кредиторами.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» рассказал руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

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Издание обратило внимание, что на днях Ливан объявил дефолт и поинтересовалось, стоит ли в ближайшее время ждать ли еще дефолтов.

«Нескольких – точно», – ответил Стаббс.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, он отказался комментировать конкретно Украину.

«Уверен, что вы знаете об этом намного больше и просто так бы не спросили, – отметил финансист. – Но в общем могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков. Там многие страны отказывались выполнять свои обязательства в последние десятилетия. Снова и снова».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в правящей на Украине партии признали, что Украину ждет дефолт и отказ от евроинтеграции.

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