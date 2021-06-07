В ближайшее время следователи ЛНР начнут допрос Протасевича в Минске

07.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Белоруссии пора выполнить свои политические обязательства и пригласить следователей ЛНР в Минск для допроса задержанного ранее экстремиста и экс-боевика «Азова» Романа Протасевича.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы хотим получить доступ к следственным действиям в отношении Протасевича – это правильный шаг. Потому что каждый наёмник, который приехал на Донбасс убивать мирных жителей, – он должен нести ответственность. Политическое решение заявлено. Сейчас должны быть конкретные действия со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов Белоруссии, которые должны провести соответствующую процедуру, чтобы наши специалисты и прокуроры приехали туда и провели допрос этого товарища. Чтобы он рассказал, что произошло на самом деле, и определить его прямую причастность к войне в «Азове», в котором он был», – сказал политик.

Родион Мирошник подчеркнул, что Протасевич является очень жадным до денег человеком, поэтому неудивительно, что он мог устраивать в Донбассе платную охоту на людей – «сафари» .

«Есть разные версии. Товарищ очень коммерчески ориентирован. Он получал очень хорошие деньги за митинги. Он участвовал во многих грантовых проектах. Он очень любит деньги.

И поэтому я не удивлюсь, если будут доказательство, что он устроил человеческое «сафари» – привозил людей, которые воевали или проходили выучку в «Азове». А это порядка 17 тысяч человек – иностранных наёмников, которые прошли через «Азов». И этот деятель тоже относится к ним.

Каждый такой наёмник должен понести ответственность. Это правильный шаг, и единственное – он должен быть доведён до решения, а не остаться политической декларацией. Мы очень настроены, что Белоруссия, находясь в этой сложной политической ситуации, выполнит свои обязательства по отношения к ЛНР, и наши следователи будут в ближайшее время в Минске», – резюмировал представитель МИД ЛНР.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что ЛДНР могут войти в Союзное государство России и Белоруссии – это то решение, которое устроит всех, в том числе и коллективный Запад.