Закарпатские венгры остаются генератором конфликта и в области, и по линии Киев – Будапешт

Виктор Балога обвинил депутата от Партии венгров Украины (КМКС) Юдиту Петеи в том, что та опубликовала в социальных сетях карту Закарпатской области в цветах венгерского флага. Депутат назвала это фейком, а самого Балогу – «пророссийским политиком».

Скандалы вокруг закарпатских венгров усиливаются на фоне отказа Венгрии пропускать западное оружие на Украину, и жёсткой мобилизации на Закарпатье, о которой пишут венгерские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Представительница про-орбановской КМКС Юдита Петеи таки отреагировала на заявление Орбана об Украине как ничейной земле, и запостила у себя на ФБ-странице карту Закарпатья, окрашенную в цвета венгерского национального флага. Но ей, видно, было этого мало, и она на фоне венгерских цветов добавила “Боже, храни Закарпатье” Очевидно, что от Украины!» – написал депутат Верховной Рады, экс-глава Администрации президента Украины в соцсетях 28 января.

«Пользуясь покровительством закарпатской власти, эта орбановская подстилка уже давно не видит берегов и безнаказанно продвигает нарративы о каких-то правах Венгрии на украинское Закарпатье. Более того, эту патриотку Украины должны были назначить заместителем главы Закарпатской обладминистрации господина Микиты. Чиновники надели хаки, но даже во время войны живут по принципу – деньги не пахнут, независимо от того, с кем их зарабатывать – с Путиным или с Орбаном. Фейсбук Юдита Петеи уже почистила, но скриншоты не горят» – добавил Балога.

При этом сама Юдита Петеи связала эти обвинения со своим выступлением в Закарпатском областном совете 26 января, когда она озвучила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно «травли, оскорблений и провокаций» в отношении их общины, в котором венгры обвинили Виктора Балогу. По словам депутата, Балога создал и распространил фейк якобы от ее имени, чтобы свести счеты.

«Но ни я, ни другие закарпатцы не боимся этих выпадов. Его угрозы мне, как женщине и депутату, – это не что иное, как попытка запугать тех, кто не согласен с тоталитарными принципами жизнедеятельности пророссийского депутата в нашем регионе. В очередной раз обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому – остановите антиукраинскую деятельность Виктора Балоги, которая дискредитирует Украину на международной арене и дестабилизирует ситуацию в мирном Закарпатье» – заявила Юдита Петеи 28 января.

В тот же день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не намерена предоставлять свою территорию для поставки танков Leopard 2 странами НАТО для Украины, поскольку не хочет подвергать опасности этнических венгров, проживающих в Закарпатской области. Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Будапешт обвинял Киев в «жёсткой мобилизации» венгров, проживающих в Закарпатье.

Это стало реакцией, в частности, на публикацию в венгерском издании Metropol. Оно написало, что Киев намеренно отправляет в самые горячие точки подразделения ВСУ, укомплектованные представителями национальных меньшинств, в том числе венграми. По информации издания, власти Украины скрывают тела сотен погибших военных в железнодорожных вагонах-рефрижераторах на границе с Венгрией.

Журналисты Metropol утверждают, что большинство из них погибли несколько недель назад, а некоторые тела хранятся несколько месяцев, однако родственники до сих пор не знают об их смерти. «На Закарпатье из рефрижераторов извлекают максимум четыре-пять тел в сутки, причем не всегда в порядке даты гибели военных. Похороны разрешены с учетом политических и этнических причин, а также возраста умершего» – написало издание.

На Украине военные потери считаются строжайшей военной тайной, официальная информация редко обнародуется. Любой, кто нарушает правило каким-либо образом, даже с помощью поста в социальной сети, может рассчитывать на тюремный срок, отметили журналисты Metropol. При этом ещё в ноябре прошлого года президент Венгрии Каталин Новак заявляла, что более 500 человек из числа венгерского общества были ранены или погибли в результате боевых действий.