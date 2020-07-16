В бывшей Македонии с небольшим отрывом побеждает Запад

16.07.2020, Белград, Алексей Топоров

По итогу прошедших накануне в Северной Македонии досрочных парламентских выборов побеждает прозападный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), взявший власть в стране в 2017 году в результате местного майдана.

Государственная избирательная комиссия (ДИК) подсчитала 93,9% голосов, зафиксирована явка в 51%, то есть своим избирательным правом воспользовались 923 тысячи человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Таким образом, несмотря на провал процесса интеграции Северной Македонии в ЕС, после чего лидер македонского майдана и СДСМ Зоран Заев был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра (а также продавленное непопулярное у славянского большинства решение о переименовании Македонии в Северную Македонию ради вступления в НАТО, чтобы снять вето Греции), партии власти, в свое время поддержанной Западом, и ее предвыборной коалиции «Мы можем» удалось взять 36,1% голосов, что гарантирует ей 46 мест в парламенте.

«Граждане вышли и проголосовали за безопасное будущее, – прокомментировал итоги голосования Заев. – За единство и солидарность, за экономический патриотизм, за порядок и справедливость. Они вышли и выбрали лучшее сегодня и лучшее завтра. Движение вперед продолжится, мы сказали «нет» опасности, провели достойные, свободные, демократические, безопасные и современные выборы, которые соответствуют нормам страны-члена НАТО, устремленной в ЕС».

Впрочем, можно предположить, что подобных результатов Заеву и компании удалось достичь при помощи административного ресурса, если учесть, что ранее, в нарушение законодательства страны, ему удалось сформировать правительство, по сути, захватить парламент, инициировать репрессии против политических оппонентов. Тем не менее, оппонирующая майданщикам крупнейшая патриотическая партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство) не заявляла ни о каких нарушениях.

Ранее Запад ополчился на македонских «патриотов», когда те были у власти, из-за нежелания присоединяться к санкциями против России и антисербскому блоку. Теперь же, находясь в оппозиции, эта политическая сила стала осторожней, так же как и власть заявляет о приверженности членству в НАТО и пути в ЕС, более не говорит о поддержке Сербии и России, но критикует майданный режим за переименование страны, потворство албанскому меньшинству, получившему большие преференции, в частности, государственный статус для своего языка, и соседней Болгарии, требующей от Северной Македонии отказаться от своей искусственной идентичности (языка, истории, самоназвания) в пользу общеболгарской. По итогам вчерашних выборов ВМРО-ДПМНЕ получила 34,8% голосов и 44 места в парламенте.

Янушева не устраивает Северная Македония, он хочет вернуть Македонию.

«Мы победили в большинстве городов и населенных пунктов, что свидетельствует о том, что люди хотят перемен, – прокомментировал итоги выборов лидер партии Игорь Янушев. – Люди не хотят преступного правительства, люди не хотят коррумпированного правительства, люди хотят обновления. ВМРО-ДПМНЕ вступает в гонку, чтобы сформировать новое правительство, потому что существующее ни на что ни годно. Мы еще раз выражаем благодарность всем, кто, несмотря на давление, осмелился проголосовать за восстановление Македонии».

Тревожным симптомом для страны является успех на выборах партий албанского меньшинства (составляет 25% населения этого государства), получивших третье и четвертое места соответственно. Так, Демократический союз за интеграцию (DUI) получил 11,3% голосов и 15 мест в парламенте.

Ранее лидер этой старейшей и крупнейшей партии македонских албанцев, в прошлом один из лидеров сепаратистской «Армии Национального Освобождения» (Ushtria Çlirimtare Kombëtare), террористическими и партизанскими методами добивавшейся отделения албанских анклавов от Македонии Али Ахмети заявил, что пришло времени для албанского премьер-министра страны. Что вызвало негативную реакцию у славянского большинства, даже у традиционно заигрывавшего с албанцами Зорана Заева, поскольку глава правительства в Северной Македонии, а не президент, по сути, обладает всей полнотой власти в это государстве.

Али Ахмети намерен показать кто в македонском доме хозяин.

«Орел вернулся, – прокомментировал успех партии Ахмети. – Эта победа DUI – победа всех албанцев. С этой победой ни один албанец не проиграет».

Жесткий конкурент Али Ахмети – лидер «Альянса за албанцев» и предвыборной коалиции «Сейчас самое время» Зиадин Села и его политическая сила получили 8,5% голосов и 12 мест в парламенте.

Несмотря на открыто неприязненное отношение Селы к Ахмети, при отстаивании общеалбанских интересов подобные партии, как правило, блокируются, так что албанцы приобретают серьезный вес, как в парламенте Северной Македонии, так и, по всей видимости, в будущем правительстве страны.

Самое занятное, что среди аутсайдеров выборов без албанцев не обошлось, так 4,17% голосов и два места в парламенте получила «Левая» партия и 1,5% и одно место – Демократическая партия албанцев.