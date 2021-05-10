В Черногории Бессмертный полк прошел по горной дороге, проложенной русским монахом в 19 веке

10.05.2021, Белград, Алексей Топоров

К акции Бессмертный полк в Черногории присоединился легендарный борец с националистическим прозападным режимом Мило Джукановича, градоначальник Будвы Марко «Бата» (Батя) Царевич.

В акции приняли участие представители Будвы, Тивата, острова Свети-Стефан и различных общественных организаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции Бессмертный полк приняли участие более двух сотен человек. После того, как организаторы уведомили о ее проведении градоначальника Будвы, известного своими сербскими и пророссийскими взглядами (сумевшего в прошлом году отстоять муниципалитет от рейдерского захвата клевретами президента-националиста Мило Джукановича, а народное побережье – от коммерческого захвата приятелем диктатора – российским олигархом Олегом Дерпаской), Марко «Бата» Царевича, тот с энтузиазмом присоединился к ней.

В обращении к согражданам Царевич сделал акцент на том, что тяжелая история борьбы Черногории с фашизмом была вдвойне усугублена кровавой гражданской войной между двумя антифашистскими силами – партизанами-коммунистами и четниками-монархистами. По словам градоначальника Будвы, подобное больше никогда не должно произойти в истории, намекая на наметившееся в Черногории противостояние между сербскими силами с одной стороны и прозападными националистами с другой.

«У России и Сербии общая историческая память, – прокомментировал прошедшую акцию «ПолитНавигатору» журналист, организатор «Бессмертного полка Черногории» Игорь Дамианович. – Потому что во Второй мировой войне самые большие жертвы понесли русские и другие народы Советского союза, а на Балканах – сербы.

И при этом, заметьте, именно русских и сербов в 2019 году не позвали на торжественную церемонию в честь начала Второй мировой войны в Польшу. Поэтому ради жертвы, принесенной нашими дедами, мы должны чтить их память и не должны позволить фальсификаторам переписывать историю в угоду их сегодняшним политическим интересам».

Примечательным оказался и маршрут «Бессмертного полка», пролегавший по «Егоровой тропе» – старинной дороге между монастырем Прасквица к горной деревне Челобрдо.

В 19 веке эта дорога была в одиночку создана монахом из России Егором Строгановым. Дравшийся на дуэли за честь дочери, тот убил обидчика, но потерял руку. Прибыв в черногорскую обитель, русский, прежде чем взять на себя обет молчания, поинтересовался, чего не хватает монастырю.

После того, как монахи пожаловались на отсутствие дороги, тот взялся за дело, одной рукой, и работал над ней порядка десяти лет. В 1971 году жители Челобрдо по собственной инициативе установили мемориальную плиту Егору Строганову.

От России в Бессмертном полку, проходившем по Егоровой тропе, принял участие создатель и руководитель портала «Балканист», политолог и журналист Олег Бондаренко.