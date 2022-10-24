В Черногории лишились должностей сразу три министра технического правительства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парламент Черногории уволил главу МИД Ранко Кривокапича и министра обороны страны Рашко Коневича, а министр без портфеля Адриян Вуксанович сам подал в отставку.

При этом правительство Черногории имеет технический статус, поскольку в августе парламент выразил ему вотум недоверия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По предложению премьер-министра Черногории в техническом статусе Дритана Абазовича, Скупщина (парламент) Черногории на минувшей неделе уволила министра иностранных дел страны Ранко Кривокапича и министра обороны Рашко Коневича. За это проголосовал 41 депутат парламента из 80. При этом депутаты, поддерживающие президента Черногории Мило Джукановича, в голосовании участия не принимали и покинули зал парламента.

Поводом для увольнения министров стало самовольное открытие ими мемориальной доски в бывших казармах Югославской национальной армии в городе Моринь (Бока-Которский залив), где в 1991-1992 годах находился следственный изолятор для хорватских боевиков. Никто из заключённых там не погиб, но в Хорватии это место называют «концлагерем».

Хотя инспекционное управление Черногории постановило демонтировать доску, этого до сих пор не сделано. Примечательно, что после увольнения Кривокапича и Коневича входящий в состав нынешнего правительства Черногории представитель партии местных хорватов Адриян Вуксанович подал в отставку.

Адриян Вуксанович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в черногорском городе Моринь несколько десятков местных жителей протестовали против установки антисербской мемориальной доски в бывших казармах Югославской народной армии.