В дела Зе-банды посвящены не более 10 депутатов «Слуги народа» – Погребинский

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Многие инициативы Владимира Зеленского, такие как отмена депутатской неприкосновенности или введение пропорциональной системы – всего лишь популизм, призванный прикрыть действия реальных хозяев Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избирательная система и количество депутатов – это такая дань популистским ожиданиям. Известно, что эта идея популярна, так же, как и популистская идея о снятии депутатской неприкосновенности. То есть президент в этом вопросе выступает в своей роли «президента народа», которую он играет на сцене.

Тут всё понятно. Непонятно только почему нет упоминания о том, что списки должны быть открытыми. Злые языки могут сказать – он посмотрел, как классно жить, когда парламент не место для дискуссии, он работает как сумасшедший принтер, печатая законы как горячие пирожки, не думая и не обсуждая. Абсолютно понятно, что все эти 254 человека, за исключением десятка людей, вообще не в теме. Они просто по команде выполняют пожелание президента голосовать за те или иные законы.

Он думает: «Ну классно же. Зачем давать открытые списки, ещё попадут туда люди, которые будут сами чего-то думать, критиковать, обсуждать. А так мы напишем в списки тех, кто нам нужен, и будет классно», – отметил Погребинский.

В свою очередь, депутат Верховной рады III и IV созывов, экс-глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков также считает, что многие шаги нового президента направлены на поддержание своей популярности.

«Тенденция (Владимира Зеленского – прим. ред.) – это безграничный популизм, для которого есть невероятно серьёзные условия. Народ на выборах ведь не голосовал за Зеленского, а против Порошенко и того, что при нём произошло. Зеленский отвечает на многие такие настроения людей.

Народ явно отказал в доверии Верховной Раде. 5% доверия к законодательному органу – это уже «приехали». Если бы он даже предложил, чтобы в Верховной Раде было 100 человек – общество тоже аплодировало бы», – делает вывод Крючков.

Также экс-нардеп выразил мнение, что Владимир Зеленский является очень хитрым проектом по сохранению Украины в прежнем политическом русле.

«У меня всё больше укрепляется мнение, что Зеленский – это очень умный проект. Сделать такую вещь на настроениях людей, под брендом колоссальной, сверхубедительной антипорошенковской риторики, сохранить курс, который проводился Порошенко – это могут сделать люди с колоссальнейшим опытом», – добавил он, отказавшись называть конкретные фамилии.

В свою очередь, Михаил Погребинский заметил, что нынешний украинский политикум под полным контролем иностранных олигархов и Вашингтона.

«Эти премьер-министр и правительство оказались в руках людей, которые прошли выучку в грантовых структурах, которым в мозги вложили схемы этой самой пресловутой либертарианской философии.

И если раньше Порошенко был заинтересован, чтобы его любили на Западе, но чтобы украсть можно было самостоятельно, и в правительстве были люди, которым доверяет он, а не Сорос или Пинчук.

Сейчас же в правительстве люди, которым доверяют Сорос, Пинчук и посольство США, которое даже не скрывает, что участвует в процессе назначений, когда говорит: «Да, нам нравится Рябошапка». Кто ж теперь станет спорить», – резюмировал эксперт.