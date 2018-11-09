В ДНР готовятся к провокациям под выборы

09.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинская сторона вряд ли пропустит такой повод для провокаций, как выборы главы ДНР и депутатов Народного совета, которые состоятся 11 ноября.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР Алексей с позывным «Гудвин».

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Он сказал, что провокации со стороны Украины под выборы вполне ожидаемы.

“Такое уже не раз было, они постоянно нас провоцируют на все праздники и тем более такое событие, как выборы в республике, они не пропустят. Я уверен, что провокации будут”, – отметил “Гудвин”.

Отвечая на вопросах о прогнозах разрешения конфликт в Донбассе. он заявил, республика добьется своих целей.

“Что касается прогноза, то они не отступят и будут нас провоцировать дальше. Это сто процентов. Пока у власти в Киеве эти люди, ситуация не изменится. Мы уже не раз видели, как на какие-то договорённости о прекращении огня они просто плюют, им это неинтересно. Подождём теперь их выборов”, – заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что надеется на приход к власти в Киеве более здравых людей, но также не исключил провокаций под выборы президента Украины в марте.

“Провокации выгодны всем тем кандидатам, которые настроены на агрессию. Они будут показывать свою воинственность, выставлять нас террористами и попытаются развязать войну”, – полагает “Гудвин”.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее боец НМ ДНР рассказал, как ВСУ поливают гражданские объекты Донбасса зажигательными смесями с воздуха.

Также буквально вчера силы ПВО ДНР сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ, на карте памяти которого было обнаружено видео с доказательствами использования украинских дронов по мирным объектам.