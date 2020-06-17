В ДНР объявили бессрочной акцию «Наш выбор – Россия!»

17.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Акция #НашВыборРоссия, которая стартовала в ДНР 1 июня в честь Дня России, объявляется бессрочной.

Об этом сообщает официальный сайт Общественного Движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пресс-службе организации напомнили, что во время прямой линии, которая состоялась 16 июня, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в республике основной валютой давно является российский рубль, единственным государственным языком – русский, республиканские вузы получают аккредитации Рособрнадзора, законодательство синхронизируется с законодательством РФ, жители получают российские паспорта и принимают участие в общественной, культурной и научной жизни России.

Поддерживая слова главы ДНР и своего председателя Дениса Пушилина, в ОД «Донецкая Республика» приняли решение сделать акцию #НашВыборРоссия – бессрочной.

Общественники напомнили, что желающим принять участие в акции нужно позвонить по телефону горячей линии 45045, зарегистрироваться и получить флаг Российской Федерации.

Единственное условие акции – разместить фотографию или видео с флагом РФ на своем личном аккаунте в социальных сетях с хештегом #НашВыборРоссия.