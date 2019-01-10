В ДНР опубликовали видео с подорвавшимися на мине украинскими военными

10.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

В сети появились видеодоказательства попытки прорыва диверсантов ВСУ на территорию ДНР, закончившейся гибелью украинских военных на мине.

Соответствующая видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Обычно они незаметно ходят в окопах, сидят в блиндажах, а тут смело 3-4 человека вышли на расстоянии 600-700 метров, лазили-лазили, а потом как бабахнуло – подорвались на своих минах. Один убежал и трое остались, а через какое-то время смотрим – один отковылял.

Потом под вечер насыпали (стреляли – прим. ред.) хорошо, облаживали все позиции. Потом мы поняли по какой причине – они кинули дымы и вытаскивали свои тела. Забрали они их уже после двенадцати», – рассказал офицер НМ ДНР с позывным «Заур».

Напомним, ранее в пресс-службе НМ ДНР сообщали, что двое украинских военных погибли при попытке прорыва через минно-взрывные заграждения.

Также аналогичный инцидент произошел в ноябре 2018 года, когда тела двух украинских военнослужащих, подорвавшихся на собственном минном поле при выдвижении к позициям ДНР, были брошены своими товарищами и трое суток пролежали в поле.