Тела подорвавшихся на собственной мине украинских военных трое суток пролежали в поле

22.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Тела двух украинских военнослужащих, подорвавшихся на собственном минном поле при выдвижении к позициям ДНР, были брошены своими товарищами и трое суток пролежали в поле.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДРН Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

“>В частности, он сообщил, что украинские боевики продолжают гибнуть из-за некомпетентности командования и по собственной глупости.

«По данным разведки ДНР, 19 ноября группа украинских террористов 131-го разведывательного батальона, по приказу своего командира выдвинулась на задание к линии боевого соприкосновения в районе населённого пункта Октябрь на Мариупольском направлении. Выход группы с вышестоящим штабом не согласовывался, и был спровоцирован украинским волонтером Мысягиным, который заявил о потере мотивации украинских оккупантов из-за прекращения их нападений на силы ДНР. Намекая на вину украинского командования», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что после подрыва на собственном минном поле раненые боевики бросили своих погибших товарищей и самостоятельно эвакуировались с места происшествия.

«Нам стало известно, группа под руководством капитана Лад Ю. В., в состав которой входило четыре человека, при выдвижении в сторону позиций НМ ДНР подорвалась на собственных минных заграждениях, установленных боевиками 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В результате взрыва погибло двое диверсантов, еще двое получили ранения. При этом, раненные самостоятельно покинули место происшествия, бросив погибших сослуживцев в поле», – сообщил представитель оборонного ведомства.

По его информации, тела погибших на минах: командира группы Лад Ю. В. и боевика Мишвеладзе Д. М., пролежали трое суток, чтобы не испортить праздник десантникам Украины, и только сегодня планируется их эвакуация.