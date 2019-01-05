Украина понесла новые потери в Донбассе

05.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донбассе двое украинских военных погибли при попытке прорыва через минно-взрывные заграждения.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе северо-восточнее Авдеевки нашими наблюдателями зафиксирована работа группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады в количестве четырёх боевиков, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях. Низкий уровень подготовки украинских неудачников-саперов, ожидаемо привел к новым потерям, двое погибли и один получил ранения. Четвертый боевик сбежал, бросив раненого товарища», – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве отметили, что желание командования ВСУ выслужиться за счет проведения непродуманных боевых вылазок снова привело к потерям среди личного состава противника.