Украина понесла новые потери в Донбассе
В Донбассе двое украинских военных погибли при попытке прорыва через минно-взрывные заграждения.
Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В районе северо-восточнее Авдеевки нашими наблюдателями зафиксирована работа группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады в количестве четырёх боевиков, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях. Низкий уровень подготовки украинских неудачников-саперов, ожидаемо привел к новым потерям, двое погибли и один получил ранения. Четвертый боевик сбежал, бросив раненого товарища», – говорится в сообщении.
В силовом ведомстве отметили, что желание командования ВСУ выслужиться за счет проведения непродуманных боевых вылазок снова привело к потерям среди личного состава противника.
Метки: Война на Донбассе
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