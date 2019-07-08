В ДНР ответили на очередную истерику Зеленского

08.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

От украинского президента Владимира Зеленского не стоило ожидать другой реакции, кроме как осуждения планировавшегося телемоста между каналами «NewsOne» и «Россия 24».

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Все действия Зеленского полностью повторяют действия Порошенко, только в более карикатурном виде. Никакого мира Донбассу он не принесет, ничего из Минских соглашений выполнять не будет, а после его истерической реакции на анонсированный телемост с ведущим российским телеканалом, стало все понятно уже самым альтернативно одаренным: Зеленский абсолютно управляемая западная марионетка», – отметил он.

При этом, по мнению парламентария, адресованное Владимиру Путину «альтернативное» предложение украинского президента о переговорах в Минске с участием глав западных государств, является попыткой надавить на российского лидера при помощи своих кураторов.

«Приглашение западных политиков Зеленским напоминает кураж подростка во дворе, рассказывающего что вот сейчас приедет старший брат и всех накажет.

Это было бы смешно, если бы ежедневно не гибли люди», – резюмировал Владислав Бердичевский.

Напомним, позже стало известно, что украинский канал «NewsOne», анонсировавший ранее телемост с телеканалом «Россия 24» передумал проводить его, испугавшись угроз националистов.