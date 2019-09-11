В ДНР погиб командир-разведчик

11.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Донбассе в результате полученных ранений скончался командир роты разведки бригады «Восток» Алексей Троцай.

Об этом в своем блоге сообщил экс-командир «Востока», бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

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«После нескольких дней борьбы остановилось сердце Человека. Медики сделали все от них зависящее, но организм не справился с последствиями ранения, полученного при попытке вывезти тело погибшего товарища с передовой. Завтра в двенадцать часов в ДК Железнодорожников в Ясиноватой состоится прощание с командиром роты разведки Востока Алексеем Троцаем, – сообщил Ходаковский.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что в результате боестолкновения украинской ДРГ с военнослужащими Народной милиции ДНР один защитник республики погиб, один получил ранение и трое пропали без вести.