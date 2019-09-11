11.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс
Просмотров:

В ДНР погиб командир-разведчик

В Донбассе в результате полученных ранений скончался командир роты разведки бригады «Восток» Алексей Троцай.

Об этом в своем блоге сообщил экс-командир «Востока», бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После нескольких дней борьбы остановилось сердце Человека. Медики сделали все от них зависящее, но организм не справился с последствиями ранения, полученного при попытке вывезти тело погибшего товарища с передовой. Завтра в двенадцать часов в ДК Железнодорожников в Ясиноватой состоится прощание с командиром роты разведки Востока Алексеем Троцаем, – сообщил Ходаковский.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что в результате боестолкновения украинской ДРГ с военнослужащими Народной милиции ДНР один защитник республики погиб, один получил ранение и трое пропали без вести.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть