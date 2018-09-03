В ДНР прошли похороны погибшего охранника Александра Захарченко

03.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

В Донецке состоялись похороны сотрудника личной охраны главы ДНР Вячеслава Доценко, погибшего вместе с Александром Захарченко при взрыве в столичном кафе «Сепар».

Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале Министерства информации ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что по словам советника главы ДНР Александра Казакова, Вячеслав Доценко первым вошел в кафе и принял на себя взрывную волну.

Также Казаков отметил, что не имеет претензий к службе охраны лидера ДНР, которая всегда демонстрировала высокий профессионализм.