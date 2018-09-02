«Зная Захарченко, претензий к службе охраны у меня нет»

02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Александр Захарченко иногда без трепета относился к вопросу собственной безопасности и отказывался от охраны. Об этом во время общения с журналистами на месте теракта, опубликованном агентством «News–Front», рассказал советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку я знаю очень хорошо Александра Владимировича, у меня язык не повернётся предъявить претензии его охране. Простой эпизод: мы были на Крытом рынке (недалеко от места теракта – ред.), он говорит: «Давай приколемся», схватил меня за руку – и в трамвай! Мол, посмотрим, как «личка» будет разбираться, а там одностороннее движение. Это был Захарченко.

Корнилов недавно рассказывал, как он посадил его к себе в автомобиль, дал скорость и улетел от охраны. Когда мы ходили гулять здесь по бульвару, он приказывал «личке», чтоб их не было видно. Они, конечно, по кустикам прятались», – вспоминает Казаков.

«Следствие покажет, я могу только предполагать. Скорее всего, ночью накануне сделали закладку», – добавил советник главы ДНР.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», было опубликовано последнее интервью с Александром Захарченко, которое команда военкоров «WarGonzo» отсняла совсем недавно для своего документального фильма о комбатах республиканской армии.