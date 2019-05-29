В ДНР растет число желающих получить паспорта

29.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Трудности, с которыми приходится сталкиваться жителям ДНР при получении новых паспортов, имеют в целом объективный характер

Об этом «Известиям» рассказал начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощока.

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«Мы начали работать с колес, всё сами осваиваем с нуля. Более того, сказывается нехватка финансирования, обусловленная военным временем. В России, например, есть современные многофункциональные центры. У нас таких нет. И оборудовать их в оперативном порядке нет возможности», – сказал Краснощока.

По его словам, сейчас в одном помещении миграционного отдела сосредоточен прием документов по всем направлениям — паспорта, прописка и выписка, оформление удостоверений на проживание, розыск алиментщиков и должников и так далее.

«Но по-другому не можем. Нужно иметь доступ к базе данных МВД, а это возможно только в едином здании. Что касается нехватки сотрудников — да, она есть. С 7 мая работы стало гораздо больше, а число людей осталось прежним. Мы сейчас приняли решение увеличить штатное расписание в полтора раза — на сто человек. Начали прием кандидатов. Поступить на работу после обучения они смогут через три месяца.

В каждом отделении появится два-три дополнительных сотрудника, а в городском миграционном отделе — сразу девять. При этом, отмечу, что наши миграционные органы работают все-таки довольно эффективно. С недавних пор нам удается выдавать свыше 100 тыс. паспортов ДНР в год. Это высокие показатели для любой страны», – отметил чиновник.

Он признает, что паспортизация растянется на годы, напомнив, что на Украине этот процесс занял 10 лет..

«В день по всей республике сегодня мы принимаем около тысячи пакетов документов на паспорта. Из них примерно 700–800 — на республиканские, около 300 — на российские. С сожалением вынужден констатировать — очереди были и будут. Мы стараемся оптимизировать этот процесс. Через три месяца станет полегче, – обещает Краснощока. -В ближайшее время на улицах появятся информационные стенды. И заработает специальный колл-центр».

Первые российские паспорта жители Донбасса смогут получить спустя три месяца после подачи документов, то есть в августе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее победивший на украинских выборах Владимир Зеленский призвал Россию не соблазнять граждан Украины паспортами РФ, а также заявил, что готов выдавать паспорта Украины гражданам РФ.

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