В ДНР с нетерпением ждут от Деркача «пленок» с Зеленским

10.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Обнародованные депутатом Верховной рады Андреем Деркачом записи с компроматом на экс-президента Петра Порошенко – это только начало. Впереди ещё ждут подобные же записи разговоров президента Владимира Зеленского и другие элементы «шоковой терапии».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Новые записи телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко были представлены общественности. Помимо заокеанского куратора Джо Байдена, в этот раз собеседником руководителя незалежной оказался президент РФ Владимир Путин. Той самой Российской Федерации, которую Киев называет агрессором, и тот самый Владимир Путин, который по словам самого Порошенко, воплощает все мировое зло.

Что характерно, при всём этом, общение двух президентов никак не назовешь натянутым. Порошенко в привычной манере заискивает перед собеседником и пытается согласовать отдельные аспекты урегулирования конфликта на территории Донбасса, а также минского переговорного процесса», – сказал Муратов.

Он отметил, что если записи относятся к апрелю 2015 года, то весь разговор имел место через два месяца после разгромного поражения Украины под Дебальцево.

«Но Порошенко скорее ищет поддержки и одобрения у Путина, чем непреклонно и жестко отстаивает национальные интересы. Это общение не враждующих противников, но коллег, один из которых оказался в затруднительном положении и пытается согласовать свои действия с более опытным товарищем.

Если заокеанское кураторство Байдена вызывает интерес в деталях, то один только факт приятельского общения с Путиным подрывает основы не только политического имиджа Порошенко, но и всю шаткую конструкцию постмайданного мифа», – подчеркнул общественник.

«Не вызывает сомнений, что обнародованные записи – это только начало, а впереди еще ждут и подобные же записи разговоров Зеленского, и разоблачения лидеров националистов, и другие элементы шоковой терапии, которая просто необходима для того, чтобы Украина вышла из самоубийственного пике, очистилась и вернулась на естественный исторический трек своего развития», – заключил Муратов.