В ДНР задержали подозреваемых в убийстве Захарченко

31.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Спецслужбы ДНР задержали подозреваемых в убийстве главы Республики Александра Захарченко.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержано несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица», — сказал собеседник агентства.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице от ранений, полученных при взрыве в кафе «Сепар».