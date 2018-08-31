31.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Украина
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В ДНР задержали подозреваемых в убийстве Захарченко



Спецслужбы ДНР задержали подозреваемых в убийстве главы Республики Александра Захарченко.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержано несколько человек: украинские диверсанты и связанные с ними лица», — сказал собеседник агентства.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице от ранений, полученных при взрыве в кафе «Сепар».

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