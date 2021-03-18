Поклонская призвала жёстко искоренять Русский мир в Донбассе

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Войну в Донбассе нужно остановить, люди там выступают не за Россию или Украину, они устали и хотят мира.

Об этом в эфире телеканала RT заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, политик раскритиковала идею распространения Русского мира и заявила, что не знает, виновата ли Украина в войне на Донбассе.

«Официально Владимир Владимирович сказал, что Вооруженных Сил Российской Федерации на Донбассе нет. Но мы понимаем, что помимо Вооруженных Сил Российской Федерации есть еще какие-то свободные, наемные и ура-патриотические люди, вроде Стрелкова, который сидел у вас тут, рассказывал, как он за «русский мир» убивает людей. Я категорически противница таких патриотов. Я против национализма….

Я там росла, я к бабушке приезжала постоянно, я знаю, что такое Донбасс и я его очень люблю. Я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. Люди не за российскую и не за украинскую власть, люди за мир. Они устали, они хотят жить, просто, понимаете, жить нормально, детей в школу отправлять, делать глупости, просто жить. А им не дают возможность. И кто виноват?

Ну не знаю я, кто виноват. Нужно сейчас, наверное, как-то всем остановиться и дать возможность людям начать жить…

Вижу, как они реагируют, когда все потеряли, находятся в таких условиях – врагу не пожелаешь, и за них кто-то надевает военную форму и кричит: «Донбасс – это Россия, поэтому мы сейчас наведем порядок».

Ну, наподобие ура-патриотов. Люди сидят: «Угу». – «Нет, Донбасс – это Украина, мы сейчас вернем вас, дорогие жители». Слушайте! Да сколько можно, семь лет уже. Ну надо как-то поставить точку. И не надо распространять на весь мир до планеты Марс «русский мир».

Не надо. Мы не националисты. Патриотизм и национализм – это разные вещи. Не надо убивать другого человека только лишь потому, что там недостаточно хорош «русский мир». Может быть, я тоже не хороша в плане «русского мира», ну так что, теперь меня казнить?», – заявила Поклонская, в прошлом фанатка русского государя-императора Николая Романова.