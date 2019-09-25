В ДНР заявили об изменении ситуации на фронте
После вступления в должность нового украинского президента Владимира Зеленского ситуация на линии фронта в Донбассе изменилась к худшему.
Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«От Зеленского, якобы жаждущего мира в период предвыборных обещаний, так никто и не услышал приказа о прекращении огня, когда он стал президентом Украины. На линии соприкосновения то и дело происходит обострение по вине украинских вооруженных формирований, они постоянно совершают провокации.
Недавно я награждал спасателей МЧС. Один из них остался без руки – пожарных обстреляли со стороны позиций ВСУ, когда они прибыли тушить дома, загоревшиеся от снарядов противника. Эти циничные преступления – ответственность Зеленского», – отметил Пушилин.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский выступил в ООН, где продемонстрировал немногочисленным собравшимся пулю, которой был убит воевавший в Донбассе боевик «Правого сектора» Василий Слипак. В это же время украинские военные обстреляли столицу ДНР, ранив мирных жителей и спровоцировав пожар.
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