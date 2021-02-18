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18.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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В Донецке предложили свой вариант изменения Минских соглашений

Новости Украины

Если Украина не хочет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, тогда возможен их пересмотр – например, Украина берёт на себя обязательство признать ЛДНР независимыми странами и не посягать на их включение в свой состав.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Минские соглашения – ни к чему не обязывающий документ, то давайте их изменим. К примеру, уберём вообще пункт о выборах в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству – это на самом деле раздражает дончан и луганчан.

Восстанавливаем административною границу Донецкой и Луганской народных республик (в пределах бывших Донецкой и Луганской областей – прим. ред.). Так и запишем в комплексе мер: выборы проходят в независимых ДНР и ЛНР, Украина соглашается с независимостью, и всё.

Раз можно переписывать, давайте передадим границу ДНР и ЛНР, легализуем её, запишем это в комплексе мер Минских соглашений», – призвал Корнилов.


Напомним, ранее в Киеве заявили, что конфликт в Донбассе в ближайшее время может разгореться с новой силой – Минские соглашения не выполняются и фактически уничтожены, а Украина не хочет идти на политическое урегулирование.

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